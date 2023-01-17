Фёкла Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Симонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Симон Васильев

Мать: Евфимия Данилова

ИВ-1752 Фёкла 7=1745 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Фёкла 8=1746 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Фёкла 10=1746 ИВ-1757 Фёкла 11=1746
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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