Фёкла Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Симон Васильев
Мать: Евфимия Данилова
ИВ-1752 Фёкла 7=1745 ИВ-1753 --- ИВ-1754 Фёкла 8=1746 ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756 Фёкла 10=1746 ИВ-1757 Фёкла 11=1746
Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно