Иван Афиногенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Афиногенов

Иван Афиногенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Афиноген Фёдоров из Куликино не его ли отец? МК-1766 28.05.1766 Вышеписанной, былой Святотроицкой Сергиевой Лавры вотчины, деревни Старого Подгородняго крестьянина Афиногена Фёдорова сын отрок Иван т... Показать все
Бракосочетание
28.05.1766

Жена: Фёкла Симонова

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1766 28.05.1766 Вышеписанной, былой Святотроицкой Сергиевой Лавры вотчины, деревни Старого Подгородняго крестьянина Афиногена Фёдорова сын отрок Иван той же вотчины с крестьянской деревни Возгрева ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.