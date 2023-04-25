Иван Афиногенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Афиноген Фёдоров из Куликино не его ли отец? МК-1766 28.05.1766 Вышеписанной, былой Святотроицкой Сергиевой Лавры вотчины, деревни Старого Подгородняго крестьянина Афиногена Фёдорова сын отрок Иван т... Показать все
Бракосочетание
28.05.1766
Жена: Фёкла Симонова
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1766 28.05.1766 Вышеписанной, былой Святотроицкой Сергиевой Лавры вотчины, деревни Старого Подгородняго крестьянина Афиногена Фёдорова сын отрок Иван той же вотчины с крестьянской деревни Возгрева ... Показать все
Смерть
Неизвестно