Данил Матвеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ: МК-1742 20.07.1742 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Симон Той же вотчины деревни Ягренева крестьянина Данилы Матфеева дочерью девкой Ефимией первым браком
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Евфимия Данилова
ЯГРЕНЕВО МК-1742 20.07.1742 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Симон Той же вотчины деревни Ягренева крестьянина Данилы Матфеева дочерью девкой Ефимией первым браком ВОЗГРЕВО ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно