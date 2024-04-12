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Данил Матвеев

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ: МК-1742 20.07.1742 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Симон Той же вотчины деревни Ягренева крестьянина Данилы Матфеева дочерью девкой Ефимией первым браком
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Евфимия Данилова

Мать ребёнка: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЯГРЕНЕВО МК-1742 20.07.1742 Деревни Возгрева крестьянина Василия Андреева сын отрок Симон Той же вотчины деревни Ягренева крестьянина Данилы Матфеева дочерью девкой Ефимией первым браком ВОЗГРЕВО ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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