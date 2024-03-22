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Евстафий Симонов

Место рождения

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1759

Дата смерти

03.05.1811

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1724 г.р.

Жена

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Симон Васильев

Мать: Евфимия Данилова

Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 28.03.1811 Того же уезда Казённой Присецкой вотчины деревни Возгрева у крестьянина Евстафия Симонова жена Елена Прокофьева. Она умерла погребена священником Иаковом Петровым с диаконом Василье... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
03.05.1811
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 03.05.1811 Того же уезда и вотчины деревни Возгрева вдовец крестьянин Евстафий Симонов. Оной умерший погребён священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ивановым Возраст: 52 1811-52=1759... Показать все
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