Евстафий Симонов
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти03.05.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Симон Васильев
Мать: Евфимия Данилова
МК-1811 28.03.1811 Того же уезда Казённой Присецкой вотчины деревни Возгрева у крестьянина Евстафия Симонова жена Елена Прокофьева. Она умерла погребена священником Иаковом Петровым с диаконом Василье... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Прокопьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1811
МК-1811 03.05.1811 Того же уезда и вотчины деревни Возгрева вдовец крестьянин Евстафий Симонов. Оной умерший погребён священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ивановым Возраст: 52 1811-52=1759... Показать все