Елена Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти28.03.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
1766
МК-1811 28.03.1811 Того же уезда Казённой Присецкой вотчины деревни Возгрева у крестьянина Евстафия Симонова жена Елена Прокофьева. Она умерла погребена священником Иаковом Петровым с диаконом Василье... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстафий Симонов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1811
МК-1811 28.03.1811 Того же уезда Казённой Присецкой вотчины деревни Возгрева у крестьянина Евстафия Симонова жена Елена Прокофьева. Она умерла погребена священником Иаковом Петровым с диаконом Василье... Показать все