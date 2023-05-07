Елена Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

28.03.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1811 28.03.1811 Того же уезда Казённой Присецкой вотчины деревни Возгрева у крестьянина Евстафия Симонова жена Елена Прокофьева. Она умерла погребена священником Иаковом Петровым с диаконом Василье... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафий Симонов

Место жительства
Неизвестно
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
28.03.1811
Возгрево, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 28.03.1811 Того же уезда Казённой Присецкой вотчины деревни Возгрева у крестьянина Евстафия Симонова жена Елена Прокофьева. Она умерла погребена священником Иаковом Петровым с диаконом Василье... Показать все
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