Мой Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Отец Павла и Андрея и Григория
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1667
Сын: Мой Василий Андреев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Василий 70=1667 ИВ-1739 Василий 72=1667 ИВ-1740 Василий 73=1667 ИВ-1742 Василий Андреев 75=1667 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий Андреев 81=1663 ИВ-1745 Василий Андреев 82=1663 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1746 Мария Андреева 24=1722
Смерть
Неизвестно