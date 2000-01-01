Мой Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Отец Павла и Андрея и Григория

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Мой Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Василий 70=1667 ИВ-1739 Василий 72=1667 ИВ-1740 Василий 73=1667 ИВ-1742 Василий Андреев 75=1667 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий Андреев 81=1663 ИВ-1745 Василий Андреев 82=1663 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1746 Мария Андреева 24=1722
Смерть
Неизвестно
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