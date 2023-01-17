Евдокия Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Семён Васильев
Мать: Акилина Ларионова
ИВ-1744 Евдокия 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Евдокия того же года=1745 ИВ-1746 Евдокия 1=1745 ИВ-1747 Евдокия 2=1745 ИВ-1748 Евдокия 2=1746 ИВ-1749--- ИВ-1750 Евдокия 4=1746 ИВ-1751 Евдокия 8=1743 ИВ-1752 Е... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно