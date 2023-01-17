Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1717 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Семён Васильев

Мать: Акилина Ларионова

ИВ-1744 Евдокия 6 месяцев=1744 ИВ-1745 Евдокия того же года=1745 ИВ-1746 Евдокия 1=1745 ИВ-1747 Евдокия 2=1745 ИВ-1748 Евдокия 2=1746 ИВ-1749--- ИВ-1750 Евдокия 4=1746 ИВ-1751 Евдокия 8=1743 ИВ-1752 Е... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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