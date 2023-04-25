Кузьма Терентьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терентий Васильев
Мать: не указана
МК-1766 02.07.1766 Деревни Крутца крестьянина Терентия Васильева сын отрок Козма, той вотчины с крестьянской деревни Андреевскаго Семеновой дочерью Васильева девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.1766
Жена: Евдокия Семёнова
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1766 02.07.1766 Деревни Крутца крестьянина Терентия Васильева сын отрок Козма, той вотчины с крестьянской деревни Андреевскаго Семеновой дочерью Васильева девкою Евдокией первым браком
Смерть
Неизвестно