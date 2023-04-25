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Кузьма Терентьев

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терентий Васильев

Мать: не указана

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1766 02.07.1766 Деревни Крутца крестьянина Терентия Васильева сын отрок Козма, той вотчины с крестьянской деревни Андреевскаго Семеновой дочерью Васильева девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.07.1766

Жена: Евдокия Семёнова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1766 02.07.1766 Деревни Крутца крестьянина Терентия Васильева сын отрок Козма, той вотчины с крестьянской деревни Андреевскаго Семеновой дочерью Васильева девкою Евдокией первым браком
Смерть
Неизвестно

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