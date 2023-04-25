Терентий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьма Терентьев
Мать ребёнка: не указана
МК-1766 02.07.1766 Деревни Крутца крестьянина Терентия Васильева сын отрок Козма, той вотчины с крестьянской деревни Андреевскаго Семеновой дочерью Васильева девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно