Терентий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьма Терентьев

Мать ребёнка: не указана

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1766 02.07.1766 Деревни Крутца крестьянина Терентия Васильева сын отрок Козма, той вотчины с крестьянской деревни Андреевскаго Семеновой дочерью Васильева девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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