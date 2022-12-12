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Яков Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1719 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Семён Васильев

Мать: Акилина Ларионова

ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 1=1743 ИВ-1745 Яков 2=1743 ИВ-1746 Яков 2=1744 ИВ-1747 Яков 3=1744 ИВ-1748 Яков 3=1745 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Яков 2=1748 ИВ-1751, 1752, 1753 Якова нет (где он?... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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