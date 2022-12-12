Яков Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Семён Васильев
Мать: Акилина Ларионова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков 1=1743 ИВ-1745 Яков 2=1743 ИВ-1746 Яков 2=1744 ИВ-1747 Яков 3=1744 ИВ-1748 Яков 3=1745 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Яков 2=1748 ИВ-1751, 1752, 1753 Якова нет (где он?... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно