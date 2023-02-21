Первая Жена Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Мария Яковлева 60=1677 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Мария Яковлева 62=1677 ИВ-1740 Марии Яковлевой нет, Ларион вдов
Рождение ребёнка
1704
Сын: Тимофей Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Кондратов
ИВ-1737 Тимофей Илларионов 33=1704 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей Ларионов 34=1705 ИВ-1740 Тимофей Ларионов 35=1705 ИВ-1741 Тимофей Ларионов 36=1705 ИВ-1742 Тимофей Ларионов 37=1705 ИВ-1743 такой ведомос... Показать все
Рождение ребёнка
1714
Сын: Алексей Ларионов
Отец ребёнка: Ларион Кондратов
ИВ-1737 Алексей 23=1714 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Алексей 25=1714 ИВ-1740 Алексей 26=1714 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1755 ---, 175... Показать все
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Акилина Ларионова
Отец ребёнка: Ларион Кондратов
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Акилина 18=1719 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Акилина 20=1719 ИВ-1740 Акилина 21=1719 ИВ-1741 Акилина 22=1719 ИВ-1742 Акилина 23=1719 ВОЗГРЕВО ИВ-1741 Акилина Иларионова 21=1720 ИВ-1742 Акил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Кондратов
Смерть
1740
1739? 1740? ИВ-1740 Марии Яковлевой нет, Ларион вдов