Ларион Кондратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларион Кондратов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

08.09.1753

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Кондрат

Мать: не указана

ИВ-1737 Илларион Кондратьев 65=1672 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ларион Кондратьев 67=1672 ИВ-1740 Ларион Кондратьев 68=1672 ИВ-1741 Ларион Кондратьев 69=1672 ИВ-1742 Ларион Кондратьев 69=1673 ИВ-1743 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1704

Сын: Тимофей Ларионов

Мать ребёнка: Первая Жена Мария Яковлева

ИВ-1737 Тимофей Илларионов 33=1704 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей Ларионов 34=1705 ИВ-1740 Тимофей Ларионов 35=1705 ИВ-1741 Тимофей Ларионов 36=1705 ИВ-1742 Тимофей Ларионов 37=1705 ИВ-1743 такой ведомос... Показать все
Рождение ребёнка
1714

Сын: Алексей Ларионов

Мать ребёнка: Первая Жена Мария Яковлева

ИВ-1737 Алексей 23=1714 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Алексей 25=1714 ИВ-1740 Алексей 26=1714 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1755 ---, 175... Показать все
Рождение ребёнка
1719

Дочь: Акилина Ларионова

Мать ребёнка: Первая Жена Мария Яковлева

АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Акилина 18=1719 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Акилина 20=1719 ИВ-1740 Акилина 21=1719 ИВ-1741 Акилина 22=1719 ИВ-1742 Акилина 23=1719 ВОЗГРЕВО ИВ-1741 Акилина Иларионова 21=1720 ИВ-1742 Акил... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Мария Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Мария Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.09.1753
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1753 08.09.1753 Той же вотчины деревни Андреевского Ларион Кондратов 45 лет=1708
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