Ларион Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смерти08.09.1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Кондрат
Мать: не указана
ИВ-1737 Илларион Кондратьев 65=1672 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ларион Кондратьев 67=1672 ИВ-1740 Ларион Кондратьев 68=1672 ИВ-1741 Ларион Кондратьев 69=1672 ИВ-1742 Ларион Кондратьев 69=1673 ИВ-1743 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1704
Сын: Тимофей Ларионов
Мать ребёнка: Первая Жена Мария Яковлева
ИВ-1737 Тимофей Илларионов 33=1704 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей Ларионов 34=1705 ИВ-1740 Тимофей Ларионов 35=1705 ИВ-1741 Тимофей Ларионов 36=1705 ИВ-1742 Тимофей Ларионов 37=1705 ИВ-1743 такой ведомос... Показать все
Рождение ребёнка
1714
Сын: Алексей Ларионов
Мать ребёнка: Первая Жена Мария Яковлева
ИВ-1737 Алексей 23=1714 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Алексей 25=1714 ИВ-1740 Алексей 26=1714 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1755 ---, 175... Показать все
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Акилина Ларионова
Мать ребёнка: Первая Жена Мария Яковлева
АНДРЕЕВСКОЕ ИВ-1737 Акилина 18=1719 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Акилина 20=1719 ИВ-1740 Акилина 21=1719 ИВ-1741 Акилина 22=1719 ИВ-1742 Акилина 23=1719 ВОЗГРЕВО ИВ-1741 Акилина Иларионова 21=1720 ИВ-1742 Акил... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1753
МК-1753 08.09.1753 Той же вотчины деревни Андреевского Ларион Кондратов 45 лет=1708