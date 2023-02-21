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Алексей Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Ларион Кондратов

Мать: Первая Жена Мария Яковлева

ИВ-1737 Алексей 23=1714 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Алексей 25=1714 ИВ-1740 Алексей 26=1714 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1752, 1755 ---, 175... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Матрона Антонова

ИВ-1737 Параскевы нет (где она?) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскевы нет (где она?) ИВ-1740 Параскева 5=1735 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Антонова

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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