Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Алексей Ларионов
Мать: Матрона Антонова
ИВ-1737 Параскевы нет (где она?) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскевы нет (где она?) ИВ-1740 Параскева 5=1735 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно