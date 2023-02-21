Матрона Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Матрона 20=1717 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Матрона Антонова 22=1717 ИВ-1740 Матрона 23=1717 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748. 1749 ---, 1750, 1751, 1752 Матро... Показать все
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ларионов
ИВ-1737 Параскевы нет (где она?) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскевы нет (где она?) ИВ-1740 Параскева 5=1735 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Ларионов
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно