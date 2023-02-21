Матрона Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 Матрона 20=1717 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Матрона Антонова 22=1717 ИВ-1740 Матрона 23=1717 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748. 1749 ---, 1750, 1751, 1752 Матро... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ларионов

ИВ-1737 Параскевы нет (где она?) ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскевы нет (где она?) ИВ-1740 Параскева 5=1735 ИВ-1741, 1742, 1743 (такой ведомости нет ⛔), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Ларионов

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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