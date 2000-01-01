Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Ларион Кондратов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Илларион Кондратьев 65=1672 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ларион Кондратьев 67=1672 ИВ-1740 Ларион Кондратьев 68=1672 ИВ-1741 Ларион Кондратьев 69=1672 ИВ-1742 Ларион Кондратьев 69=1673 ИВ-1743 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1682

Сын: Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Григорий Кондратьев 55=1682 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Григорий Кондратьев 57=1682 ИВ-1740 Григорий Кондратьев 57=1683 ИВ-1741 Григорий Кондратьев 58=1683 ИВ-1742 Григорий Кондратьев 59=1683 ИВ-1743 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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