Кондрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Ларион Кондратов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Илларион Кондратьев 65=1672 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Ларион Кондратьев 67=1672 ИВ-1740 Ларион Кондратьев 68=1672 ИВ-1741 Ларион Кондратьев 69=1672 ИВ-1742 Ларион Кондратьев 69=1673 ИВ-1743 такой ве... Показать все
Рождение ребёнка
1682
Сын: Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Григорий Кондратьев 55=1682 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Григорий Кондратьев 57=1682 ИВ-1740 Григорий Кондратьев 57=1683 ИВ-1741 Григорий Кондратьев 58=1683 ИВ-1742 Григорий Кондратьев 59=1683 ИВ-1743 ... Показать все
Смерть
Неизвестно