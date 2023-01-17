Вторая Жена Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737, 1738 ---, 1739, 1740 Марии нет, так как Ларион живёт ещё с первой женой ИВ-1741 Мария Никифорова 35=1706 появилась впервые ИВ-1742 Мария Никифорова 37=1705 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: не указан
ИВ-1741 Пелагея 20=1721 ИВ-1742 Пелагея 20=1722 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Пелагея 17=1727, падчерица Лариона
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларион Кондратов
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно