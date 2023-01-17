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Вторая Жена Мария Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1672 г.р.

Дети

1721 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737, 1738 ---, 1739, 1740 Марии нет, так как Ларион живёт ещё с первой женой ИВ-1741 Мария Никифорова 35=1706 появилась впервые ИВ-1742 Мария Никифорова 37=1705 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1721

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: не указан

ИВ-1741 Пелагея 20=1721 ИВ-1742 Пелагея 20=1722 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Пелагея 17=1727, падчерица Лариона
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларион Кондратов

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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