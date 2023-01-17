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Тимофей Ларионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Ларион Кондратов

Мать: Первая Жена Мария Яковлева

ИВ-1737 Тимофей Илларионов 33=1704 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Тимофей Ларионов 34=1705 ИВ-1740 Тимофей Ларионов 35=1705 ИВ-1741 Тимофей Ларионов 36=1705 ИВ-1742 Тимофей Ларионов 37=1705 ИВ-1743 такой ведомос... Показать все
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Филиппова

ИВ-1737 Параскева 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскева 9=1730 ИВ-1740 Параскева 9=1731 ИВ-1741 Параскева 10=1731 ИВ-1742 Параскева 11=1731 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Параскева 15=1731 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1733

Сын: Захар Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Филиппова

ИВ-1737 Захарий 4=1733 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Захарий 6=1733 ИВ-1740 Захарий 7=1733 ИВ-1741 Захарий 8=1733 ИВ-1742 Захарий 9=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Захарий 17=1727 ИВ-1745 Захарий 13=... Показать все
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Акилина Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Филиппова

ИВ-1737 Акилина 1,5=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Акилина 3=1734 ИВ-1740, 1741, 1742 Акилины нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Акилина 9=1735 ИВ-1745 Акилина 10=1734 ИВ-1746 Акилина 10=1... Показать все
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Мария Филиппова

ИВ-1739 Иван того же года ИВ-1740 Иван 1=1739 ИВ-1741 Иван 2=1739 ИВ-1742 Иван 3=1739 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 7=1737 ИВ-1745 Иван 8=1737 ИВ-1746 Иван 9=1737 ИВ-1747 Иван 10=1737 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Мария Филиппова

В ранних ИВ нет (где она?) ИВ-1746 Евдокия 6=1740 ИВ-1747 Евдокия 7=1740 ИВ-1748 Евдокия 7=1741 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокии нет (где она?) ИВ-1751 Евдокия 7=1744 ИВ-1752 Евдокия 7=1745 ИВ-1753 Евдокия... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Филиппова

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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