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Параскева Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Тимофей Ларионов

Мать: Мария Филиппова

ИВ-1737 Параскева 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскева 9=1730 ИВ-1740 Параскева 9=1731 ИВ-1741 Параскева 10=1731 ИВ-1742 Параскева 11=1731 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Параскева 15=1731 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1739

Сын: Никита Кондратов

Отец ребёнка: Кондрат Петров

РС-1782 Никита холост (по последней ревизии написаны были лета 22) Отдан в рекруты 1770 3 ревизия ~1761-22=1739
Рождение ребёнка
1749

Сын: Алексей Кондратов

Отец ребёнка: Кондрат Петров

РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 14) 33=1749
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зиновий Кондратов

Отец ребёнка: Кондрат Петров

РС-1782 Зиновий холост (по последней ревизии написаны были лета 1) 20=1762
Рождение ребёнка
1766

Сын: Тимофей Кондратов

Отец ребёнка: Кондрат Петров

РС-1782 Тимофей 16=1766
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дарья Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Петров

РС-1782 Дарья 8=1776
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Петров

РС-1782 Марья 6=1776 Выдана в замужество той же вотчины в деревню Икорникова за крестьянина ИКОРНИКОВО
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Кондратова

Отец ребёнка: Кондрат Петров

РС-1782 Анна 4=1778 Выдана в замужество той же вотчины деревни Зобы за крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрат Петров

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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