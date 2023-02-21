Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1730
Отец: Тимофей Ларионов
Мать: Мария Филиппова
ИВ-1737 Параскева 7=1730 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскева 9=1730 ИВ-1740 Параскева 9=1731 ИВ-1741 Параскева 10=1731 ИВ-1742 Параскева 11=1731 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Параскева 15=1731 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
1739
Сын: Никита Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Петров
РС-1782 Никита холост (по последней ревизии написаны были лета 22) Отдан в рекруты 1770 3 ревизия ~1761-22=1739
Рождение ребёнка
1749
Сын: Алексей Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Петров
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 14) 33=1749
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зиновий Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Петров
РС-1782 Зиновий холост (по последней ревизии написаны были лета 1) 20=1762
Рождение ребёнка
1766
Сын: Тимофей Кондратов
Отец ребёнка: Кондрат Петров
РС-1782 Тимофей 16=1766
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дарья Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Петров
РС-1782 Дарья 8=1776
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Петров
РС-1782 Марья 6=1776 Выдана в замужество той же вотчины в деревню Икорникова за крестьянина ИКОРНИКОВО
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Кондратова
Отец ребёнка: Кондрат Петров
РС-1782 Анна 4=1778 Выдана в замужество той же вотчины деревни Зобы за крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрат Петров
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно