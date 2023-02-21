Кондрат Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 Кондратей (по последней ревизии написаны были лета 30) 49=1733
Рождение ребёнка
1739
Сын: Никита Кондратов
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
РС-1782 Никита холост (по последней ревизии написаны были лета 22) Отдан в рекруты 1770 3 ревизия ~1761-22=1739
Рождение ребёнка
1749
Сын: Алексей Кондратов
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 14) 33=1749
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зиновий Кондратов
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
РС-1782 Зиновий холост (по последней ревизии написаны были лета 1) 20=1762
Рождение ребёнка
1766
Сын: Тимофей Кондратов
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
РС-1782 Тимофей 16=1766
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дарья Кондратова
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
РС-1782 Дарья 8=1776
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Кондратова
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
РС-1782 Марья 6=1776 Выдана в замужество той же вотчины в деревню Икорникова за крестьянина ИКОРНИКОВО
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Кондратова
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
РС-1782 Анна 4=1778 Выдана в замужество той же вотчины деревни Зобы за крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Тимофеева
Смерть
Неизвестно