Кондрат Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрат Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 Кондратей (по последней ревизии написаны были лета 30) 49=1733
Рождение ребёнка
1739

Сын: Никита Кондратов

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

РС-1782 Никита холост (по последней ревизии написаны были лета 22) Отдан в рекруты 1770 3 ревизия ~1761-22=1739
Рождение ребёнка
1749

Сын: Алексей Кондратов

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

РС-1782 (по последней ревизии написаны были лета 14) 33=1749
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зиновий Кондратов

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

РС-1782 Зиновий холост (по последней ревизии написаны были лета 1) 20=1762
Рождение ребёнка
1766

Сын: Тимофей Кондратов

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

РС-1782 Тимофей 16=1766
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дарья Кондратова

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

РС-1782 Дарья 8=1776
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Кондратова

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

РС-1782 Марья 6=1776 Выдана в замужество той же вотчины в деревню Икорникова за крестьянина ИКОРНИКОВО
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Кондратова

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

РС-1782 Анна 4=1778 Выдана в замужество той же вотчины деревни Зобы за крестьянина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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