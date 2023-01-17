Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Тимофей Ларионов

Мать: Мария Филиппова

ИВ-1739 Иван того же года ИВ-1740 Иван 1=1739 ИВ-1741 Иван 2=1739 ИВ-1742 Иван 3=1739 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Иван 7=1737 ИВ-1745 Иван 8=1737 ИВ-1746 Иван 9=1737 ИВ-1747 Иван 10=1737 ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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