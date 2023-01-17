Акилина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1704 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Тимофей Ларионов

Мать: Мария Филиппова

ИВ-1737 Акилина 1,5=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Акилина 3=1734 ИВ-1740, 1741, 1742 Акилины нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Акилина 9=1735 ИВ-1745 Акилина 10=1734 ИВ-1746 Акилина 10=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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