Акилина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Тимофей Ларионов
Мать: Мария Филиппова
ИВ-1737 Акилина 1,5=1735 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Акилина 3=1734 ИВ-1740, 1741, 1742 Акилины нет (где она?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Акилина 9=1735 ИВ-1745 Акилина 10=1734 ИВ-1746 Акилина 10=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно