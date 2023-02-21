Захар Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Тимофей Ларионов
Мать: Мария Филиппова
ИВ-1737 Захарий 4=1733 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Захарий 6=1733 ИВ-1740 Захарий 7=1733 ИВ-1741 Захарий 8=1733 ИВ-1742 Захарий 9=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Захарий 17=1727 ИВ-1745 Захарий 13=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно