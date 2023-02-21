Захар Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Тимофей Ларионов

Мать: Мария Филиппова

ИВ-1737 Захарий 4=1733 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Захарий 6=1733 ИВ-1740 Захарий 7=1733 ИВ-1741 Захарий 8=1733 ИВ-1742 Захарий 9=1733 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Захарий 17=1727 ИВ-1745 Захарий 13=... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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