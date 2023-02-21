Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1704 г.р.

Мать

1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Тимофей Ларионов

Мать: Мария Филиппова

В ранних ИВ нет (где она?) ИВ-1746 Евдокия 6=1740 ИВ-1747 Евдокия 7=1740 ИВ-1748 Евдокия 7=1741 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокии нет (где она?) ИВ-1751 Евдокия 7=1744 ИВ-1752 Евдокия 7=1745 ИВ-1753 Евдокия... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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