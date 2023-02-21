Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Тимофей Ларионов
Мать: Мария Филиппова
В ранних ИВ нет (где она?) ИВ-1746 Евдокия 6=1740 ИВ-1747 Евдокия 7=1740 ИВ-1748 Евдокия 7=1741 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Евдокии нет (где она?) ИВ-1751 Евдокия 7=1744 ИВ-1752 Евдокия 7=1745 ИВ-1753 Евдокия... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно