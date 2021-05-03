Лощилов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1771
Сын дьячка Николаевской Оночистенской церкви.
Образование
До 1790
Вологодская духовная семинария.
Образование
?.06.1791 ст.
Окончил Вологодскую Духовную семинарию.
Работа или профессия
?.08.1791 ст.
Посвящен во дьячка Николаевской Оночистенской церкви.
Бракосочетание
1792
В 1792 году выдана в замужество церкви Николая Чудотворца что в Оночисте, за дьячкова сына Ивана Васильева Лощилова. (ГАВО ф.496, о.1, д.4380, л.119)
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Лощилова Дарья Степановна
Природою Вологодского уезда Николаевской церкви, что в Оночисте, дьячка Ивана Васильева Лощилова сын.
Работа или профессия
С 1796 по 1844
Дьячок Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда. ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112. Уволен от должности в 1844 году. ГАВО ф.496, оп.4, д.4, л.33 Двоюродный брат священнику сей церкви.
Смерть
После 1851
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В старости проживал при Иоанно-Богословской Лаптевской церкви у внучка священника Акиндина Неклюдова. ГАВО ф.496, оп.4, д.4, л.33