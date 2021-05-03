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Лощилов Иван Васильевич

Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1851

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Лощилов Василий Иларионович

Мать: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Оночистенской церкви.
Образование
До 1790
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская духовная семинария.
Образование
?.06.1791 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную семинарию.
Работа или профессия
?.08.1791 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во дьячка Николаевской Оночистенской церкви.
Бракосочетание
1792

Жена: Лощилова Дарья Степановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В 1792 году выдана в замужество церкви Николая Чудотворца что в Оночисте, за дьячкова сына Ивана Васильева Лощилова. (ГАВО ф.496, о.1, д.4380, л.119)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лощилов Платон Иванович

Мать ребёнка: Лощилова Дарья Степановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Природою Вологодского уезда Николаевской церкви, что в Оночисте, дьячка Ивана Васильева Лощилова сын.
Работа или профессия
С 1796 по 1844
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда. ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112. Уволен от должности в 1844 году. ГАВО ф.496, оп.4, д.4, л.33 Двоюродный брат священнику сей церкви.
Смерть
После 1851
Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В старости проживал при Иоанно-Богословской Лаптевской церкви у внучка священника Акиндина Неклюдова. ГАВО ф.496, оп.4, д.4, л.33

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