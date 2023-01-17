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Лощилова Дарья Степановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Степан Семенов

Мать: Дарья Михайлова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь дьячка Степана (Стефана) Семеновича Вологодского уезда церкви Святых мучеников Флора и Лавра в Ямской Кирилловской Слободе.
Бракосочетание
1792

Муж: Лощилов Иван Васильевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
В 1792 году выдана в замужество церкви Николая Чудотворца что в Оночисте, за дьячкова сына Ивана Васильева Лощилова. (ГАВО ф.496, о.1, д.4380, л.119)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лощилов Платон Иванович

Отец ребёнка: Лощилов Иван Васильевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Природою Вологодского уезда Николаевской церкви, что в Оночисте, дьячка Ивана Васильева Лощилова сын.
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лощилова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Лощилов Алексей Иванович

Митрохово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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