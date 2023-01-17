Лощилова Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1773
Отец: Степан Семенов
Мать: Дарья Михайлова
Дочь дьячка Степана (Стефана) Семеновича Вологодского уезда церкви Святых мучеников Флора и Лавра в Ямской Кирилловской Слободе.
Бракосочетание
1792
В 1792 году выдана в замужество церкви Николая Чудотворца что в Оночисте, за дьячкова сына Ивана Васильева Лощилова. (ГАВО ф.496, о.1, д.4380, л.119)
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Лощилов Иван Васильевич
Природою Вологодского уезда Николаевской церкви, что в Оночисте, дьячка Ивана Васильева Лощилова сын.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лощилова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Лощилов Алексей Иванович
Митрохово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно