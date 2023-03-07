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Степан Семенов

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1763

Жена: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Алюхина Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Степанов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Лощилова Дарья Степановна

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь дьячка Степана (Стефана) Семеновича Вологодского уезда церкви Святых мучеников Флора и Лавра в Ямской Кирилловской Слободе.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Николай Степанов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
После 1795
Лучниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Ревизские сказки о церковнослужителях церквей г. Вологды и Вологодского уезда за 1795 год. Вологодского уезда Флоролаврской церкви, что в Ямской Кирилловской Слободе дьячок Степан Семенов, вдов, 61 го... Показать все
Смерть
После 1795
Лучниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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