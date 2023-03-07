Степан Семенов
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1763
Жена: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Алюхина Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Степанов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Лощилова Дарья Степановна
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Дочь дьячка Степана (Стефана) Семеновича Вологодского уезда церкви Святых мучеников Флора и Лавра в Ямской Кирилловской Слободе.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Николай Степанов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Работа или профессия
После 1795
Ревизские сказки о церковнослужителях церквей г. Вологды и Вологодского уезда за 1795 год. Вологодского уезда Флоролаврской церкви, что в Ямской Кирилловской Слободе дьячок Степан Семенов, вдов, 61 го... Показать все
Смерть
После 1795