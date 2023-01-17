Дарья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1763
Муж: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Алюхина Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Семенов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Лощилова Дарья Степановна
Отец ребёнка: Степан Семенов
Дочь дьячка Степана (Стефана) Семеновича Вологодского уезда церкви Святых мучеников Флора и Лавра в Ямской Кирилловской Слободе.
Рождение ребёнка
1781
Сын: Николай Степанов
Отец ребёнка: Степан Семенов
Смерть
1792
Дарья Михайлова, 40 лет, умре 1792. (ГАВО ф.496, о.1, д.4380, л.119)