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Дарья Михайлова

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1763

Муж: Степан Семенов

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Алюхина Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Степан Семенов

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Лощилова Дарья Степановна

Отец ребёнка: Степан Семенов

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дочь дьячка Степана (Стефана) Семеновича Вологодского уезда церкви Святых мучеников Флора и Лавра в Ямской Кирилловской Слободе.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Николай Степанов

Отец ребёнка: Степан Семенов

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1792
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дарья Михайлова, 40 лет, умре 1792. (ГАВО ф.496, о.1, д.4380, л.119)
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