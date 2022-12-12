Алюхина Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлюхина Екатерина Степанова

Алюхина Екатерина Степанова

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Степан Семенов

Мать: Дарья Михайлова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1788

Муж: Алюхин Степан Васильевич

Выдана в замужество Вологодского уезда церкви Архангела Михаила что на Большой Елме за попова сына Степана Васильева Алюхина в 1788. (ГАВО ф.496, о.1, д.4380, л.119)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Алюхин Александр Степанович

Отец ребёнка: Алюхин Степан Васильевич

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Богословской на Малой Ельме церкви.
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Алюхина Анна Степановна

Отец ребёнка: Алюхин Степан Васильевич

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close