Алюхина Екатерина Степанова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Степан Семенов
Мать: Дарья Михайлова
Бракосочетание
1788
Выдана в замужество Вологодского уезда церкви Архангела Михаила что на Большой Елме за попова сына Степана Васильева Алюхина в 1788. (ГАВО ф.496, о.1, д.4380, л.119)
Рождение ребёнка
1791
Сын: Алюхин Александр Степанович
Отец ребёнка: Алюхин Степан Васильевич
Сын священника Богословской на Малой Ельме церкви.
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Алюхина Анна Степановна
Отец ребёнка: Алюхин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно