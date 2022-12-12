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Алюхин Александр Степанович

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Место рождения

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Алюхин Степан Васильевич

Мать: Алюхина Екатерина Степанова

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Богословской на Малой Ельме церкви.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Алюхина Фелицата Александровна

Мать ребёнка: Алюхина Надежда Григорьевна

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
15.06.1818 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую семинарию. Обучался на латинском и российском языках грамматике, поэзии, риторике, философии, богословию, греческому и еврейскому языкам, арифметике, истории и географии.
Образование
15.06.1818 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую семинарию. Обучался на латинском и российском языках грамматике, поэзии, риторике, философии, богословию, греческому и еврейскому языкам, арифметике, истории и географии.
Работа или профессия
?.08.1818 ст.
Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен во священника к Богословской на Малой Ельме церкви.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Алюхина Александра Александровна

Мать ребёнка: Алюхина Надежда Григорьевна

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алюхина Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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