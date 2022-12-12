Алюхин Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Сын священника Богословской на Малой Ельме церкви.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Алюхина Фелицата Александровна
Мать ребёнка: Алюхина Надежда Григорьевна
Образование
15.06.1818 ст.
Окончил Вологодскую семинарию. Обучался на латинском и российском языках грамматике, поэзии, риторике, философии, богословию, греческому и еврейскому языкам, арифметике, истории и географии.
Образование
15.06.1818 ст.
Окончил Вологодскую семинарию. Обучался на латинском и российском языках грамматике, поэзии, риторике, философии, богословию, греческому и еврейскому языкам, арифметике, истории и географии.
Работа или профессия
?.08.1818 ст.
Посвящен во священника к Богословской на Малой Ельме церкви.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Алюхина Александра Александровна
Мать ребёнка: Алюхина Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно