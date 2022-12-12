Алюхина Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Алюхина Фелицата Александровна
Отец ребёнка: Алюхин Александр Степанович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Алюхина Александра Александровна
Отец ребёнка: Алюхин Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно