Алюхина Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алюхина Надежда Григорьевна

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Место рождения

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Алюхина Фелицата Александровна

Отец ребёнка: Алюхин Александр Степанович

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Алюхина Александра Александровна

Отец ребёнка: Алюхин Александр Степанович

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алюхин Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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