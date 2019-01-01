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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
870Попово (Богословское), с. каз.при р. Малой Ельме.5125164444Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
203. Попова, деревня бывшая государственная, при речке Малой Ельме, дворов 16, жителей 80, церковь православная, лавка, 3 ярмарки: 17-го марта, 9-го мая и 26-го октрбря.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8062Попово (Поповка)Перхурьевск.Иоанно-Богословскийбывшие государственные505225471
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Поповка 3476деревняЗимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 25,5 км. Летнее: —.Зимнее: 54,5 км. Летнее: —.2727
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245114Поповкадеревня59°35'с.ш.39°22'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454658д Поповкадеревня