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Лощилов Платон Иванович

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

04.09.1823 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Лощилов Иван Васильевич

Мать: Лощилова Дарья Степановна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Природою Вологодского уезда Николаевской церкви, что в Оночисте, дьячка Ивана Васильева Лощилова сын.
Образование
1817
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил среднее отделение Вологодской Духовной Семинарии. Обучался на латинском и российском языках грамматике, поэзии, риторике и философии, а притом греческому и немецкому языкам, танцам, математике... Показать все
Бракосочетание
20.10.1818 ст.

Жена: Лощилова Любовь Григорьевна

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Вологодского уезда за 1818 г. Покровская Масленская церковь. 20 октября венчались: Вологодской семинарии среднего отделения ученик Платон Иванов Лощилов, 22 лет от роду и Вологодской... Показать все
Работа или профессия
1818
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Диакон Вологодской градской Петропавловской церкви в Новинках.
Рождение ребёнка
06.12.1819 ст.

Дочь: Лощилова Анфия Платоновна

Мать ребёнка: Лощилова Любовь Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга. Вологда г.. Церковь: Петропавловская. 1819 г. Декабря месяца 6 числа. Вологодской градской Петро и Павловской церкви что в Новинках у диакона Платона Иванова Лощилова от жены его Лю... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1823 ст.

Сын: Лощилов Николай Платонович

Мать ребёнка: Лощилова Любовь Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
04.09.1823 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга города Вологды Петропавловской церкви за 1823 год. Сентябрь месяц. 4 числа умер Вологодской градской Петро и Павловской церкви, что в Новинках диакон Платон Иванов Лощилов, 27 лет, о... Показать все
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