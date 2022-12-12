Лощилов Платон Иванович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти04.09.1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1795
Отец: Лощилов Иван Васильевич
Природою Вологодского уезда Николаевской церкви, что в Оночисте, дьячка Ивана Васильева Лощилова сын.
Образование
1817
Окончил среднее отделение Вологодской Духовной Семинарии. Обучался на латинском и российском языках грамматике, поэзии, риторике и философии, а притом греческому и немецкому языкам, танцам, математике... Показать все
Бракосочетание
20.10.1818 ст.
Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Вологодского уезда за 1818 г. Покровская Масленская церковь. 20 октября венчались: Вологодской семинарии среднего отделения ученик Платон Иванов Лощилов, 22 лет от роду и Вологодской... Показать все
Работа или профессия
1818
Диакон Вологодской градской Петропавловской церкви в Новинках.
Рождение ребёнка
06.12.1819 ст.
Дочь: Лощилова Анфия Платоновна
Мать ребёнка: Лощилова Любовь Григорьевна
Метрическая книга. Вологда г.. Церковь: Петропавловская. 1819 г. Декабря месяца 6 числа. Вологодской градской Петро и Павловской церкви что в Новинках у диакона Платона Иванова Лощилова от жены его Лю... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1823 ст.
Сын: Лощилов Николай Платонович
Мать ребёнка: Лощилова Любовь Григорьевна
Смерть
04.09.1823 ст.
Метрическая книга города Вологды Петропавловской церкви за 1823 год. Сентябрь месяц. 4 числа умер Вологодской градской Петро и Павловской церкви, что в Новинках диакон Платон Иванов Лощилов, 27 лет, о... Показать все