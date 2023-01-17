Лощилова (Юшкова) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Юшкова) Любовь Григорьевна

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Место рождения

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

Около 1854

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Юшков Григорий Федорович

Мать: Юшкова Александра Семеновна

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
20.10.1818 ст.

Муж: Лощилов Платон Иванович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Метрические книги Вологодского уезда за 1818 г. Покровская Масленская церковь. 20 октября венчались: Вологодской семинарии среднего отделения ученик Платон Иванов Лощилов, 22 лет от роду и Вологодской... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1819 ст.

Дочь: Лощилова Анфия Платоновна

Отец ребёнка: Лощилов Платон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга. Вологда г.. Церковь: Петропавловская. 1819 г. Декабря месяца 6 числа. Вологодской градской Петро и Павловской церкви что в Новинках у диакона Платона Иванова Лощилова от жены его Лю... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1823 ст.

Сын: Лощилов Николай Платонович

Отец ребёнка: Лощилов Платон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1823
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Проживала в собственном, после смерти мужа оставленном доме, в Петропавловском приходе, на своем содержании.
Место жительства
С 1839
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Проживала в доме своих братьев, Василия и Александра Юшковых.
Смерть
Около 1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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