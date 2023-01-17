Лощилова (Юшкова) Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиОколо 1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
20.10.1818 ст.
Метрические книги Вологодского уезда за 1818 г. Покровская Масленская церковь. 20 октября венчались: Вологодской семинарии среднего отделения ученик Платон Иванов Лощилов, 22 лет от роду и Вологодской... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1819 ст.
Дочь: Лощилова Анфия Платоновна
Отец ребёнка: Лощилов Платон Иванович
Метрическая книга. Вологда г.. Церковь: Петропавловская. 1819 г. Декабря месяца 6 числа. Вологодской градской Петро и Павловской церкви что в Новинках у диакона Платона Иванова Лощилова от жены его Лю... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1823 ст.
Сын: Лощилов Николай Платонович
Отец ребёнка: Лощилов Платон Иванович
Место жительства
С 1823
Проживала в собственном, после смерти мужа оставленном доме, в Петропавловском приходе, на своем содержании.
Место жительства
С 1839
Проживала в доме своих братьев, Василия и Александра Юшковых.
Смерть
Около 1854