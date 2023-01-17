Юшкова (Сумарокова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова (Сумарокова) Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1801

Муж: Юшков Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Лощилова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Юшкова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Юшкова Евфалия Григорьевна

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Юшков Фирс Григорьевич

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Юшков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юшков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Юшков Платон Григорьевич

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Юшков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Юшкова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
1825
Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
После 1851
Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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