Юшкова (Сумарокова) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1801
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Лощилова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Юшкова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Юшкова Евфалия Григорьевна
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Юшков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Юшков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Юшков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Юшкова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Юшков Григорий Федорович
Место жительства
1825
Смерть
После 1851