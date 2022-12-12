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Юшков Фирс Григорьевич

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Место рождения

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1810

Дата смерти

24.11.1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Юшков Григорий Федорович

Мать: Юшкова Александра Семеновна

Покровский-Маслянский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гисси Александра Фирсовна

Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Юшков Владимир Фирсович

Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Юшков Анатолий Фирсович

Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Юшков Николай Фирсович

Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Соколова Поликсения Фирсовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшкова Татьяна Федоровна

Смерть
24.11.1847 ст.
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