Юшков Фирс Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти24.11.1847 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гисси Александра Фирсовна
Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Соколова Поликсения Фирсовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшкова Татьяна Федоровна
Смерть
24.11.1847 ст.