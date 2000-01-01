Юшкова (Рындовская) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1827 ст.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гисси Александра Фирсовна
Отец ребёнка: Юшков Фирс Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Юшков Фирс Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Юшков Фирс Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Юшков Фирс Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно