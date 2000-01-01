Юшкова (Рындовская) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкова (Рындовская) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1827 ст.

Отец: Рындовский Федор Михайлович

Мать: Рындовская Поликсения Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Гисси Александра Фирсовна

Отец ребёнка: Юшков Фирс Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Юшков Владимир Фирсович

Отец ребёнка: Юшков Фирс Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Юшков Анатолий Фирсович

Отец ребёнка: Юшков Фирс Григорьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Юшков Николай Фирсович

Отец ребёнка: Юшков Фирс Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшков Фирс Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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