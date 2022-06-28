Рындовский Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1827 ст.
Дочь: Юшкова (Рындовская) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Рындовская (Панаева) Поликсения Ивановна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1839