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Рындовский Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рындовская (Панаева) Поликсения Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1827 ст.

Дочь: Юшкова (Рындовская) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Рындовская (Панаева) Поликсения Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1839

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