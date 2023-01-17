Неклюдова Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова Феоктиста Ивановна

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Место рождения

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Неклюдов Акиндин Александрович

Отец ребёнка: Неклюдов Александр Осипович

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын диакона Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Неклюдов Филарет Александрович

Отец ребёнка: Неклюдов Александр Осипович

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Неклюдова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Неклюдов Александр Осипович

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Неклюдов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Неклюдов Александр Осипович

Воскресенский-Ракульский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неклюдов Александр Осипович

Смерть
Неизвестно
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