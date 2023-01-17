Неклюдова Феоктиста Ивановна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Неклюдов Акиндин Александрович
Отец ребёнка: Неклюдов Александр Осипович
Сын диакона Воскресенской Ракулевской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Неклюдов Филарет Александрович
Отец ребёнка: Неклюдов Александр Осипович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Неклюдова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Неклюдов Александр Осипович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Неклюдов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Неклюдов Александр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно