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Лощилова Наталья Васильевна

Место рождения

Акинфовица, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Акинфовица, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Дочь крестьянина, взятая без отпускной приказом из Вологодского Архиерейского села Ананьина.
Бракосочетание
Около 1767

Муж: Лощилов Василий Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - крестьянская дочь, взятая приказом из Вологодского Архиерейского села Акантина, без отпускной.
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лощилова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Лощилова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Лощилов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Лощилова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Лощилов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лощилова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лощилов Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Смерть
После 1795
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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