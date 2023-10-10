Лощилова Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь крестьянина, взятая без отпускной приказом из Вологодского Архиерейского села Ананьина.
Бракосочетание
Около 1767
Невеста - крестьянская дочь, взятая приказом из Вологодского Архиерейского села Акантина, без отпускной.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лощилова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Лощилова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович
Сын дьячка Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Лощилова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Лощилов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лощилова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лощилов Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Лощилов Василий Иларионович
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Смерть
После 1795