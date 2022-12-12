Лощилов Никанор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Образование
С 1795 по 1798
Вологодская Духовная семинария. (ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112)
Работа или профессия
С 1799 по 1831
Пономарь Леонтьевской Верхвологодской церкви. 1818 - числится в метрических книгах (ГАВО ф.496, о.8, д.98) 1825 - числится в исповедных ведомостях (ГАВО ф.496, о.19, д.281, л.488) 1826 - числится в ме... Показать все
Работа или профессия
1805
Посвящен в стихарь.
Бракосочетание
Около 1814
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Лощилова Ольга Никаноровна
Мать ребёнка: Лощилова Наталья Абрамовна
Место жительства
Около 1834
1834 - мещанин города Вологды. (ГАВО ф.388, о.10, д.43, л.63) 1850 - мещанин города Вологды. (ГАВО ф.388, о.10, д.168, л.342)
Смерть
После 1850