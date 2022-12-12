Лощилова Наталья Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Абрам Васильев
Мать: не указана
Дочь пономаря Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Аврама Васильева и его жены Катерины Афанасьевны.
Бракосочетание
Около 1814
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Лощилова Ольга Никаноровна
Отец ребёнка: Лощилов Никанор Васильевич
Смерть
До 1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область