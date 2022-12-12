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Лощилова Наталья Абрамовна

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Место рождения

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Абрам Васильев

Мать: не указана

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь пономаря Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Аврама Васильева и его жены Катерины Афанасьевны.
Бракосочетание
Около 1814

Муж: Лощилов Никанор Васильевич

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Лощилова Ольга Никаноровна

Отец ребёнка: Лощилов Никанор Васильевич

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1850
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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