Абрам Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Ульяна Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лощилова Наталья Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Дочь пономаря Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Аврама Васильева и его жены Катерины Афанасьевны.
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Леонтиевской Верхвологодской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Леонтиевской Верхвологодской церкви.
Смерть
1789