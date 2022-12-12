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Абрам Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Ульяна Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лощилова Наталья Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь пономаря Леонтиевской Верхвологодской церкви Вологодского уезда Аврама Васильева и его жены Катерины Афанасьевны.
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Леонтиевской Верхвологодской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Леонтиевской Верхвологодской церкви.
Смерть
1789
Борисоглебское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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