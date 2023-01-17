Лощилов Василий Иларионович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Работа или профессия
С 1766 по 1796
Дьячок Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1767
Невеста - крестьянская дочь, взятая приказом из Вологодского Архиерейского села Акантина, без отпускной.
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лощилова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Лощилова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна
Сын дьячка Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Лощилова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Лощилов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лощилова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Лощилов Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Место жительства
1795
Смерть
После 1796