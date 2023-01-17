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Лощилов Василий Иларионович

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Лощилов Иларион Алексеевич

Мать: Лощилова Агриппина Матвеевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1766 по 1796
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Николаевской Оночистенской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Около 1767

Жена: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - крестьянская дочь, взятая приказом из Вологодского Архиерейского села Акантина, без отпускной.
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лощилова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Лощилова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Лощилов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Лощилова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Лощилов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Лощилова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Лощилов Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Лощилова Наталья Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф.388, о.9, д.44, л.112
Место жительства
1795
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1796
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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