Лощилова Агриппина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова Агриппина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Лощилов Дмитрий Иларионович

Отец ребёнка: Лощилов Иларион Алексеевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Лощилов Василий Иларионович

Отец ребёнка: Лощилов Иларион Алексеевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Лощилов Петр Иларионович

Отец ребёнка: Лощилов Иларион Алексеевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Лощилов Михаил Иларионович

Отец ребёнка: Лощилов Иларион Алексеевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лощилова Анна Петровна

Отец ребёнка: Лощилов Петр Иларионович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лощилов Иларион Алексеевич

Смерть
1792
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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