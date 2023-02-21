Лощилова Агриппина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Лощилов Дмитрий Иларионович
Отец ребёнка: Лощилов Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1730
Сын: Лощилов Василий Иларионович
Отец ребёнка: Лощилов Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Лощилов Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Лощилов Михаил Иларионович
Отец ребёнка: Лощилов Иларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лощилова Анна Петровна
Отец ребёнка: Лощилов Петр Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792