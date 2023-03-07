Лощилов Петр Иларионович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Работа или профессия
С 1750 по 1769
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лощилова Анна Петровна
Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1769
Взят на военную службу по церковному разбору с пономарской должности.
Смерть
Неизвестно