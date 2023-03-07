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Лощилов Петр Иларионович

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Лощилов Иларион Алексеевич

Мать: Лощилова Агриппина Матвеевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1750 по 1769
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лощилова Анна Петровна

Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Лощилов Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Лощилов Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1769
Взят на военную службу по церковному разбору с пономарской должности.
Смерть
Неизвестно
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