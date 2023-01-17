Лощилов Иларион Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смертиДо 1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Лощилов Алексей Иванович
Мать: не указана
Сын пономаря Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Лощилов Дмитрий Иларионович
Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Лощилов Василий Иларионович
Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Лощилов Михаил Иларионович
Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1766