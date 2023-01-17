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Лощилов Иларион Алексеевич

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

До 1766

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Лощилов Алексей Иванович

Мать: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Лощилов Дмитрий Иларионович

Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Лощилов Василий Иларионович

Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Лощилов Петр Иларионович

Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Лощилов Михаил Иларионович

Мать ребёнка: Лощилова Агриппина Матвеевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лощилова Агриппина Матвеевна

Смерть
До 1766
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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