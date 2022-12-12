Лощилов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1655
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Лощилов Данила Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Лощилов Иларион Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Сын пономаря Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Смерть
Неизвестно