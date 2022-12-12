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Лощилов Алексей Иванович

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Место рождения

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Лощилов Данила Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Лощилов Иларион Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Николаевской Оночистенской церкви.
Рождение ребёнка
1698

Сын: Лощилов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Лощилов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Работа или профессия
С 1720 по 1722
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Николаевской Оночистенской церкви.
Смерть
Неизвестно
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