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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по кассационной жалобе крестьянина с. Лаптева Вепревской волости Шубина на приговор Вологодского уездного съезда, которым утвержден приговор земского начальника 3-го Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 582, 586, 589, 590, 596. Издание доступно онлайн Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Лаптевской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
720Богослово (Лаптево), с. вл.при пруде.3518102532Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
92. Лаптево, село бывшее владельческое, дворов 11, жителей 70, церковь православная
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4439ЛаптевоОлимпиадинс.Богословский Лаптевскийбывшие помещичьи40251315
45—ЛаптевоБогословское.Богословский Лаптевскийбывшие помещичьи40241313
46—ЛаптевоБогословское.Богословский Лаптевскийбывшие помещичьи——111
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Лаптево166166селоРусские16232750
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Лаптево 3001селоЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.1616
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244998Богословодеревня59°25'с.ш.39°20'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620440160д Богословодеревня