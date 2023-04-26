Илья Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Захар Иванович

Мать: Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Фёкла Ильинична

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Плешаков Мирон Ильич

Мать ребёнка: Лукерья

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Устинья Ильинична

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Плешаков Давид Ильич

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Плешаков Григорий Ильич

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Плешаков Леонтий Ильич

Мать ребёнка: Лукерья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плешаков Даниил (Данила) Ильич

Мать ребёнка: Лукерья

Смерть
1845
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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