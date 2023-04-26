Илья Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Захар Иванович
Мать: Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Фёкла Ильинична
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Плешаков Мирон Ильич
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Устинья Ильинична
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Плешаков Давид Ильич
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Лукерья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Плешаков Даниил (Данила) Ильич
Мать ребёнка: Лукерья
Смерть
1845